E’ successo questa mattina tra via Parigi e via Londra

Incidente questa mattina a Ladispoli, al quartiere Cerreto.

A essere coinvolto nel sinistro un centauro che, per motivi ancora in corso di accertamento, è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Il fatto sarebbe successo tra via Parigi e via Londra con il motociclista rimasto in terra, come spiegato da alcuni testimoni, quasi immobile.

Sul posto si attendono i soccorsi.