Ladispoli in festa per l’oro olimpico a Francesca Lollobrigida

Nella prestigiosa “Enciclopedia Ducani”, possiamo trovare il racconto della prima vittoria di una bambina di sei anni: Francesca Lollobrigida. Era il 16 febbraio 1997, e Francesca vince la gara sui pattini in linea al Pincio. Oggi quella bambina è diventata la donna che ha firmato una pagina storica dello sport italiano.

Ieri, sabato 7 febbraio, Francesca Lollobrigida ha segnato un’altra vittoria. Questa volta molto più importante, e che la consacrerà nella storia olimpica del pattinaggio. Nei 3000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro con record olimpico. Lasciando a ben 2”26 la norvegese Ragne Wiklund.

Non è una semplice vittoria. È il primo oro dell’Italia in questi Giochi, ed è anche la prima volta che un’azzurra conquista il titolo olimpico femminile nello speed skating, dopo anni di predominio olandese.

Per la Francesca si è trattato del primo oro olimpico. Che si aggiunge all’argento nei 3.000 metri e al bronzo nella partenza in linea vinti a Pechino nel 2022. Questa è la sua quarta olimpiade, e la vittoria è arrivata proprio il giorno del suo compleanno.

“Questa medaglia significa molto, ma è anche una dimostrazione del fatto di non arrendersi, di formare una famiglia, di diventare madre e di tornare a gareggiare“, ha detto la Lollobrigida.

Ma quello che ci rende ancora più felici come tifosi, è il legame di Lollobrigida con il nostro territorio. Francesca è nata a Frascati, ma da anni vive a Ladispoli. Amando il mare, abita proprio vicino la spiaggia. I suoi allenamenti si sono svolti spesso tra le strade tra Cerveteri e il Sasso. Si narra che gli agricoltori, quando in estate la vedevano allenarsi con i pattini, insieme al papà e alla sorella, le regalavano dei meloni appena colti. E il padre ha anche raccontato a Repubblica: “Una volta a Cerveteri abbiamo preso anche una multa: Francesca seguiva la mia macchina con i pattini ma era in una fase di riscaldamento, quindi andavo piano. Solo che stavo bloccando il traffico e la Municipale mi ha fermato”.

Per completezza di informazione, a chi sicuramente si sarà domandato l’esistenza di una parentela, Francesca Lollobrigida è pronipote della grande attrice, Gina. E cugina del ministro dell’Agricoltura italiano, Francesco.