Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissima Dottoressa,

sono costretto mio malgrado a segnalare lo stato di insoddisfazione della cittadinanza rispetto a dei fatti che possono risultare ingiustificabili ed intollerabili.

Si tratta in particolare del milione e duecentomila euro di finanziamenti che il Comune di Santa Marinella sta perdendo. Nello specifico duecentomila euro vertenti sul contributo che era stato concesso dalla Regione Lazio per far fronte all’erosione marina che ormai da tempo sta aggredendo la strada statale Aurelia che, senza interventi, rischia di crollare. Un contributo che lasciando scadere i termini, Lei ha sostanzialmente respinto.

Parliamo poi dei cinquecentomila euro di finanziamento, sempre da parte di Regione, per la riqualificazione delle tribune dello stadio comunale Ivano Fronti. La precedente Amministrazione riuscì a vincere un bando grazie alla bontà del suo operato e dei suoi progetti, ma nei prossimi giorni ormai con ogni probabilità Regione opterà alla revoca del finanziamento.

Il terzo punto verte sugli altrettanti cinquecentomila euro ottenuti per la Darsena dei pescatori interna al Porticciolo del quale il Comune resta proprietario. Un altro prezioso contributo che ottenemmo al fine di ristrutturare, riqualificare la darsena per valorizzare prodotti e pescato locale, ma anche in questo caso sembra proprio che Lei non abbia intenzione di dar corso agli adempimenti che prevede tal finanziamento.

Un’altra, ennesima, opportunità potenzialmente persa. Per un totale di 1 milione e 200mila euro. Ne abbiamo già perso gran parte, non possiamo perder tutti questi contributi. Sarebbe uno scempio finanziario ai danni del Comune e della città, senza giustificazione alcuna. Essendo stato Sindaco ed avendo a cuore le sorti di Santa Marinella, sono pronto a rivolgermi alla Corte dei Corti ed a chi di dovere.

Finanziamenti persi, Tidei scrive alla Commissaria Toscano

Infine non va dimenticata la limonaia. Spendemmo milioni di euro per costruire un limoneto su un terreno della Regione Lazio, prendendo finanziamenti ancora giacenti presso i capitoli 2026 di bilancio che Lei stessa ha approvato: parliamo di 200mila euro per far fronte alla gestione ed alla cura della limonaia. Invece lo stato attuale descrive quintali e carichi di limoni che ormai stanno marcendo, tra erba altissima e totale abbandono del terreno. Un danno incredibile a carico sia di Regione che del Comune. I soldi ci sono, auspico che lei possa dar immediato ordine alla Multiservizi se non ad imprese esterne d’andare a raccogliere, curare ed intervenire su tutto il necessario che c’è da far sulla limonaia, al fine di salvarla e salvaguardarla.

Purtroppo nonostante le mie ripetute sollecitazioni tutto ciò ancora evidentemente non avviene e la limonaia rischia di marcire. Non ho altre possibilità se non rivolgermi a Lei e denunciare ancora questo fatto. Capisco che frequentando solo una volta a settimana il Comune di Santa Marinella non possa occuparsi di tutto, ma a questo punto c’è sempre la possibilità di rinunciare all’incarico di Commissaria prefettizia e dar la possibilità a chi ha più tempo e più voglia per farlo.

L’Avvocato Pietro Tidei