Appuntamento a lunedì 9 marzo alle ore 16:40

Ladispoli, in arrivo un pomeriggio di letture con ‘Tante Storie in Biblioteca’

Lunedì 9 marzo, alle ore 16.40, la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli si prepara a vivere la 15^ edizione di “Storie Piccine”, al pomeriggio di letture Tante Storie in Biblioteca.

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, che si occupa di incentivare la lettura e l’ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni.

Quest’anno all’incontro parteciperanno, oltre all’Associazione Catapulta da tempo amica della Biblioteca, i Lettori Volontari di Nati per Leggere di Ladispoli, un gruppo appena costituito, tra genitori, librai, professionisti e lettori che hanno deciso di contribuire alla promozione della lettura fin dalla nascita. Infatti la lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo, tutti i giorni per pochi minuti, permette di stabilire un rapporto e un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

Sarà un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!Vi invitiamo quindi a partecipare a questo appuntamento insieme ai vostri genitori, lunedì 9 marzo, e ad ascoltare tante belle storie dalle pagine dei nostri amati libretti!La partecipazione è libera e gratuita, è gradita la prenotazione.