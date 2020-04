Condividi Pin 11 Condivisioni

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una cabina elettrica sia saltata

Ladispoli, guasto elettrico al Miami, intervengono i pompieri

Guasto elettrico al Miami a Ladispoli: un problema a una cabina elettrica in via Louisiana, aperta dalla forte pressione generata dal corto infatti ha causato numerosi problemi ai cittadini del quartiere che sono senza luce da qualche minuto. Per comprendere le cause del disservizio sono intervenuti i vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’enel che cercheranno di ripristinare il servizio.