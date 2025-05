Friendly Reality: cerimonia di donazione 10 giugno ore 18 a Cerveteri

La Virtual Reality al servizio dell’inclusività –

Si terrà martedì 10 giugno alle ore 16 presso il Parco degli Angeli di Cerveteri, la cerimonia di consegna di una stampante 3D e di un visore. Il progetto “Friendly Reality” di Sapienza Università di Roma, sostenuto dalla Fondazione Anna Maria Catalano, vede come beneficiaria l’Aps Parco degli Angeli Ets.

L’evento sarà incentrato sulla consegna e la dimostrazione degli strumenti donati alla comunità di Cerveteri, in particolare a Parco degli Angeli, realtà attiva sul territorio a favore di ragazzi con disabilità, realizzata dai familiari per offrire assistenza ed opportunità di inclusione sociale e migliori aspettative per il futuro. Obiettivo alla base del progetto Friendly Reality.

Sarà altresì l’occasione per conoscere lo strumento innovativo portato a termine con successo dal Dipartimento di Informatica di Sapienza Università di Roma “DISEGNO + SMARTPHONE = MUSICA” presentato con successo presso il Nuovo Teatro Ateneo lo scorso 5 maggio: l’App Musikeyrtual.

La cerimonia si aprirà con il saluto di benvenuto da parte di Filippo Bellantone, Presidente dell’associazione Parco degli Angeli, i saluti istituzionali del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, di Fabio Lucidi, Prorettore a Terza e Quarta Missione della Sapienza. Seguirà l’intervento di Sergio Estivi, Presidente del Collegio Scientifico della Fondazione Anna Maria Catalano per poi entrare nel cuore del progetto con Enrico Tronci e Marco Raoul Marini, rispettivamente direttore e ricercatore del Dipartimento di Informatica Sapienza Università di Roma e la dimostrazione pratica di come la stampante 3D unitamente al visore vadano ad arricchire l’offerta didattica e ludica della polivalente struttura nata – per usare le parole del fondatore – con lo scopo di “rendere la vita più vivibile ai disabili”.

L’obiettivo primario del progetto è favorire l’inclusione sociale tramite l’uso di tecnologie avanzate come la Virtual Reality (VR) e l’hand tracking. Il software sviluppato permette agli utenti di creare modelli tridimensionali a mani libere, che possono essere poi stampati in 3D per ottenere oggetti fisici. Questo processo creativo, supportato dalla VR, offre un ambiente virtuale inclusivo dove gli utenti possono esprimere la propria creatività e partecipare attivamente alla produzione: le persone con disabilità lievi potranno realizzare prodotti funzionali come contenitori o strumenti utili, mentre per gli altri rappresenterà una forma di espressione artistica e di design.

Un grande risultato raggiunto dal Dipartimento di Informatica Sapienza Università di Roma è l’App Musikeyrtual e rappresenta un punto di partenza per una serie di sviluppi basati sull’innovazione, la creatività e il valore umano del gruppo di lavoro. Hanno reso possibile suonare uno strumento musicale senza possederlo ma solo disegnando, in questo caso la tastiera, su un foglio di carta e utilizzando l’app scaricata sullo smartphone. Il risultato raggiunto verrà illustrato dal punto di vista tecnico, dal Direttore Enrico Tronci e da Marco Raoul Marini, ricercatore e docente presso il Dipartimento di Informatica della Sapienza.

L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in ambito educativo e creativo sposta il focus dalle limitazioni alle potenzialità individuali, evolvendo verso metodologie più inclusive e dinamiche. Questo approccio avrà un impatto positivo su settori come l’educazione, la terapia e la cultura, aprendo nuove prospettive per favorire l’inclusione sociale.

Vedi link: