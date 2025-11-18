La Prevenzione Viaggia: la Carovana Komen Italia arriva a Montelibretti, Morlupo e Capena

Tre tappe fondamentali per la salute femminile nel territorio. A Morlupo, la Carovana sarà accompagnata dalla “Walk for the Cure” in una giornata di sport e solidarietà.

L’impegno per la salute femminile fa tappa nel nostro territorio: la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, sarà presente in tre Comuni offrendo visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno.

Questo programma nazionale itinerante è un’opportunità fondamentale per le donne che desiderano sottoporsi a screening specialistici.

Il Calendario degli Appuntamenti

La Carovana, che si sposta grazie al sostegno di partner come BCC Provincia Romana e Hertz, seguirà il seguente calendario:

Montelibretti: Domenica 23 Novembre 2025 , dalle 9:00 alle 15:00, in Piazza della Repubblica.

, dalle 9:00 alle 15:00, in Piazza della Repubblica. Morlupo: Sabato 29 Novembre 2025 , dalle 9:00 alle 15:00, in Piazza Armando Diaz.

, dalle 9:00 alle 15:00, in Piazza Armando Diaz. Capena: Domenica 30 Novembre 2025, dalle 9:00 alle 15:00, in Piazza San Luca.

A Morlupo Prevenzione e Sport Insieme

La tappa di Morlupo sarà un appuntamento speciale: oltre alle visite a bordo della Carovana, si terrà la “Walk for the Cure” – una passeggiata non competitiva a sostegno di Komen Italia.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 in Piazza Diaz per la consegna delle maglie, con partenza ufficiale della camminata alle ore 11:00 lungo il centro storico. Prima della partenza, la Croce Rossa Italiana curerà il controllo di pressione e glicemia. La partecipazione alla Walk prevede una donazione minima di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla lotta contro i tumori del seno.

Come Prenotare

La prevenzione è la nostra arma più forte. Le visite sono disponibili su prenotazione.

Per avere maggiori informazioni e per prenotare la vostra visita o consultare il programma dettagliato, è sufficiente inquadrare il QR Code presente sulle locandine ufficiali, oppure visitare il sito di Komen Italia nella sezione dedicata a ciascun evento:

Prenotazioni e Info: Cercate l’evento del vostro Comune su www.komen.it

Non perdete l’occasione di prendervi cura di voi stesse!