La moda incontra l’arte a Cerveteri: “Style on the Catwalk – Derrière le Masque”

Cerveteri si prepara a vivere una notte di eleganza, creatività e spettacolo con “Style on the Catwalk – Derrière le Masque”, la grande sfilata di moda in programma sabato 6 settembre 2025, patrocinata dal Comune di Cerveteri.

L’evento, ideato per valorizzare il talento e la sperimentazione, vedrà protagonisti 18 designer che porteranno in passerella le loro collezioni originali, indossate da modelli freelance e dai professionisti dell’agenzia Futura Management.

Il tema della maschera guiderà la serata, simbolo di identità e trasformazione, creando un percorso visivo e artistico capace di emozionare il pubblico.

I cancelli apriranno alle 19:00: gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera suggestiva, con un’area dedicata al food & beverage curata dalla Cantina Belardi e il servizio catering Centoquaranta, per un’esperienza che unisce gusto e convivialità.

Alle 21:00 si accenderanno i riflettori sulla passerella: un viaggio tra creatività, artigianalità e innovazione che trasformerà Cerveteri in un palcoscenico d’eccezione.“Style on the Catwalk – Derrière le Masque” non è solo una sfilata, ma un vero e proprio progetto culturale e sociale: un’occasione per intrecciare moda, arte e impresa, valorizzando le eccellenze del territorio e creando nuove connessioni tra creativi, aziende e pubblico.

Si ringraziano: Onyce, Villa dei desideri, il comune di Cerveteri, bar Europa, Edilwood, ottica di Luzio, jolly bar, spaccio contadino, particolari, zia Maria, casal maremma, Los santos Italia

Sabato 6 settembre 2025

Piazza Santa Maria, Cerveteri (RM)

ORARI:• 19:00 – Apertura cancelli, area food & beverage

21:00 – Inizio sfilata