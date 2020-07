Condividi Pin 473 Condivisioni

Una terza non ha potuto evitare l’impatto

Incidente sulle statale Aurelia, entrambe le vittime sono di Cerveteri-

Sono di Cerveteri le vittime del bruttissimo incidente che si è verificato circa 3 ore fa, sulla statale Aurelia al km 31, in direzione della capitale, tra Ladispoli e Palidoro.

Le vittime sono una donna di 24 anni e un uomo di 50. Entrambe le persone erano alla guida delle due auto, una Mercedes e una Dacia Duster. Inutili i soccorsi, entrambi sono morti sul colpo a causa delle lesioni riportate.

Una terza vettura una Citroen C2, alla cui guida vi era un 53enne di Ladispoli, non ha potuto evitare l’ impatto finendo fuori strada. La vettura ha poi preso fuoco. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Sul posto erano subito giunte la squadra 26A di Cerveteri insieme al 118 e i Carabinieri di Passoscuro e la radiomobile della Compagnia di Civitavecchia che si sono occupati della viabilità e di effettuare i rilievi.

Le due salme verranno trasferite al cimitero del Verano dove verrà effettuato un esame autoptico.