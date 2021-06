Nulla da fare per il conducente. I vvf hanno estratto il corpo carbonizzato

Incidente sulla Roma – Civitavecchia: camion si ribalta e prende fuoco –

Incidente sulla Roma – Civitavecchia.

Poco fa i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi sulla l’autostrada A 12 , km 63,700 per un incidente stradale. Un autotreno (che trasportava legname) in direzione Roma ha urtato il guardrail, per cause al momento imprecisate, e si è ribaltato incendiandosi.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo.

Sono state chiuse al traffico entrambi le carreggiate fino alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto intervenuti anche il capoturno provinciale (VF), il funzionario di guardia (VF), personale sanitario, la polizia stradale e personale di società autostrade.

(torna a baraondanews)