Incognite e paure gravano sul futuro prossimo della stagione balneare

Il TG Regionale a San Nicola: “La stagione balneare è a forte rischio”

Il TG Regionale di Rai 3 si è recato oggi a Marina di San Nicola, per documentare le paure riguardo l’incipiente stagione balneare. Sono molti i residenti che credono che le tante case dei villeggianti rimarranno chiuse quest’anno, mentre crescono i dubbi dei gestori degli stabilimenti balneari, che non hanno ancora ricevuto rassicurazioni dal governo e che non credono riusciranno a contenere le perdite estive. In questo scenario rimane viva l’ironia di un anziano residente, che conclude il servizio con un sagace “tra poco introdurremo il numeretto per andarci a fare il bagno!”