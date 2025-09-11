Il nuovo volto della Scuola Calcio Città di Cerveteri: allenamenti e istruttori di qualità

Parte con il piede giusto la stagione della Scuola Calcio Città di Cerveteri, ricca di novità e con un’accoglienza positiva da parte delle famiglie. La nuova formula, che prevede tre allenamenti a settimana, sta riscuotendo grande successo tra i giovani atleti.

Il club ha investito in un team di istruttori preparati e qualificati, molti dei quali sono cresciuti proprio sul campo Galli, dove hanno mosso i primi passi da calciatori. Davide Altamura, responsabile della scuola calcio, si dice soddisfatto: “La scelta di aggiungere una seduta in più sta avendo un’ottima risposta. Stiamo lavorando per crescere, nel bene di tutti e soprattutto per ripagare la fiducia che le famiglie ripongono in noi. Siamo sulla strada giusta”.