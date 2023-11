Un convegno e una mostra fotografica per la giornata dedicata al contrasto della violenza di genere

Il Comune di Fiumicino contro la violenza di genere –

In occasione della giornata dedicata al contrasto della violenza di genere il 25 novembre alle ore 10.30, l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, aprirà i lavori del convegno “Fermiamo il Femminicidio”, prevenzione, sicurezza e legalità. L’evento si svolgerà nell’Aula Consiliare del Comune; interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Mario Baccini ed il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

Parteciperanno al dibattito: l’Onorevole Simonetta Matone, l’Assessore alle pari opportunità della Regione Lazio, Simonetta Renata Baldassarre, direttore facente funzioni del Distretto Comune di Fiumicino, Maria Letizia Eleuteri e la criminologa Cinzia Vitale. L’evento sarà moderato dalla giornalista e vicedirettore del TG2, Maria Antonietta Spadorcia.

In occasione dell’evento sarà visibile all’ingresso dell’aula consiliare la mostra fotografica dal titolo “Quelle come me urlano in silenzio”.

Questa esposizione frutto del lavoro di sei fotografi: Andrea Lorenzetti, Rosita Lusignani. Cristina Masoni, Gloria Musa, Fabio Salvi e Barbara Stoia.

Alcune di queste foto verranno utilizzate dalla dottoressa Cinzia Vitale, proprietaria delle opere che ha deciso di portarle come testimonianza a Fiumicino e che impiegherà, durante il prossimo anno, in un percorso di sensibilizzazione nelle scuole italiane.

La cittadinanza è invitata a visitare la mostra e a partecipare all’evento.

“Il progetto del comune di Fiumicino per il contrasto alla violenza di genere – spiega l’assessore alle pari opportunità, Monica Picca, prende vita da un documento votato all’unanimità in aula consiliare, in cui si ritiene debbano essere attuate le linee programmatiche del ministero della pubblica istruzione, della famiglia e delle pari opportunità.

Tale progetto deve essere strutturato sul territorio potenziando quanto già in essere e rafforzando le capacità attraverso protocolli d’intesa con gli enti preposti.

Un progetto altisonante che vuole diventare la punta di diamante di un comune che risponde non solo alle necessità del territorio tenendo ben presenti quali sono le linee guida istituzionali, ma che vuole prima di tutto creare attività che sappiano occuparsi delle persone, rimettere al centro le esigenze degli individui e contrastare efficacemente la violenza di genere prevenendola, grazie a percorsi integrati e strutturati che prevedano il supporto di figure specializzate come psicologi, insegnanti, assistenti sociali, in collaborazione con le scuole e le forze dell’ordine per un reale supporto al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere.”

Molte altre le attività ed i momenti di confronto organizzati in città e patrocinati dal Comune a partire da venerdì 24 novembre, quando presso l’aula consiliare, si terrà la conferenza – spettacolo “Violenza Infinita”, alla quale parteciperanno tra gli altri l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca, la Consigliera Comunale Patrizia Fata ed il Presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza, Barbara Cerusico.

Sempre il 24 novembre, alla “Casa della partecipazione”, in Via del buttero a Maccarese, a partire dalle ore 18.30, si terrà un incontro dal titolo “Partiamo da noi”. Interverranno il Vicesindaco Giovanna Onorati e l’assessore alle Politiche Sociali Monica Picca, promotrice dell’evento.

Il 25 novembre, in mattinata, in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa/Via Portuense, si svolgerà la quarta edizione di “Zapatos Rojos”, simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, ideata dall’Associazione Tutte per Una.