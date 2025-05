Il Cerenova Padel insegue il sogno Serie B –

Sabato mattina alle ore 11, presso il country club di Zagarolo, il Cerenova Padel affronterà in trasferta il Praeneste Padel per quello che sarà l’ottavo di finale dei play off che consentono l’accesso alla Serie B FITP 2026. Dopo il primato nel girone, servirà un’altra impresa ai verdiblu attesi da un match tosto, contro una squadra con esperienza nel campionato che lo scorso anno ha già sfiorato il salto di categoria. La squadra cerenovense al primo anno di Serie C dopo la vittoria del campionato dello scorso anno ha ottenuto la salvezza diretta e ora può trovare buone vibrazioni della spensieratezza di cui può godere una neo promossa arrivata a questo punto della competizione. Sono 6 le squadre che otterranno il pass per le finali nazionali che potranno sognare di entrare nei 16 circoli in Italia che prendono parte alla prossima Serie B di Padel. Unica nota negativa la gara in trasferta decretata dal sorteggio beffardo, due settimane fa, sperando però in un risultato positivo sabato che potrebbe riportare nel turno successivo i verdiblu a giocare in casa una gara veramente mozzafiato. Queste le parole del presidente, Riparini” I ragazzi hanno preparato in queste due settimane la partita nel migliore dei modi, siamo pronti a dare tutto in campo cercando di sfruttare nel modo migliore qualsiasi occasione possa presentarsi, anche perché sono match che si preparano sotto il punto di vista mentale da soli, per l’importanza della gara e la posta in palio. Siamo già andati oltre le aspettative iniziali ma ora non vogliamo fermarci perché abbiamo un gruppo forte e siamo stati sempre molto ambiziosi. Ci tengo inoltre a fare il miglior in bocca a lupo anche alle nostre squadre agonistiche che sabato esordiranno nei propri campionati di Serie D Maschile e Femminile. Ci tengo a sottolineare che il supporto dei nostri tifosi è fondamentale e li aspettiamo al nostro fianco anche in questa trasferta difficile.” Serie D maschile che esordierà sabato mattina alle 10.00 in quel di Genzano contro il Papillon padel, mentre per le ragazze trasferta a Guidonia, stesso orario d’inizio contro il Pro Padel Academy. Sabato prossimo invece tutte le squadre giocheranno in casa presso il circolo di via Pietro Alfani, Marina di Cerveteri.