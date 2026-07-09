I colori dell’anima in mostra: a Cerveteri il viaggio emozionale dell’artista tedesca Steffi Falk

Per Steffi Falk, dipingere significa prima di tutto raccontare emozioni. L’artista tedesca, residente da anni a Cerveteri, unisce la tecnica del disegno a pastello alla pittura acrilica, dando vita a uno stile espressionista capace di dare voce ai sentimenti più profondi e all’immaginazione.

Attraverso l’uso del pennello, l’autrice attraversa terre e mari, esplora culture differenti, incontra persone e trasforma le loro storie in immagini cariche di intensità emotiva. Le sue opere invitano l’osservatore a spingersi oltre la mera apparenza, accompagnandolo in un percorso in cui la realtà si fonde con la fantasia e ogni tonalità cromatica si trasforma in un’emozione viva.

Questo universo espressivo è al centro della nuova esposizione ospitata nella Biblioteca “Nilde Iotti” di Cerveteri. La mostra, a ingresso libero e patrocinata dal Comune, è curata dalla galleria INquadro di Fabio Uzzo e dall’Associazione Culturale inArte Cerveteri.

L’esposizione è visitabile dal 7 luglio al 6 agosto e rappresenta una parte integrante e significativa del progetto artistico e culturale denominato “L’arte del territorio”.