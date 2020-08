Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto la Docente dell’Istituto Marianna Miceli

I.C.Ladispoli 1, grande risultato per il libro realizzato dagli alunni della Classe V C – Così in una nota la Docente dell’I.C. Ladispoli 1 Marianna Miceli: “Ha centrato l’obiettivo che si era proposto il libro realizzato dagli alunni della Classe V C, insieme alla loro insegnante Gaia Retrosi, dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 Sollecitare la riflessione e la fantasia dei ragazzi, ma anche il loro forte senso di amicizia, di appartenenza ad un gruppo classe con cui si sono condivisi per cinque anni, sorrisi, lacrime e tante splendide esperienze per poi finalmente scoprire in ognuno di loro , lo sguardo più maturo di un ragazzo e di una ragazza che si accorge ormai di far parte di questo mondo e che cerca pian piano di scoprirne i segreti e di capirne le stranezze. Questi ragazzi, sono cresciuti, si sono impegnati , insieme hanno saputo affrontare e risolvere problemi , hanno imparato testi, poesie regole, forme, cercando di dare un senso a tutto ciò che accade fuori e dentro di loro. E finalmente sono giunti al traguardo, alla fine del ciclo della scuola primaria….ma in un periodo talmente assurdo e surreale, in un momento così difficile, a volte persino drammatico, della loro vita e di quella di tutti… Già, perché la scuola nei giorni del Coronavirus è stata una “scuola diversa” , quella della Didattica a Distanza,quella dell’uso dei tablet, pc e dispositivi elettronici, dei compiti inviati su classroom, dei quotidiani collegamenti e delle video lezioni sulle più varie e disparate piattaforme digitali, della scuola sofferta e difficile per tutti , perché vissuta in un tempo sospeso, nella privazione degli affetti e dei volti di amici, docenti e compagni, perché la rivoluzione provocata dal Covid-19, ha modificato i tempi e i luoghi, ridisegnato gli impegni e lo scorrere delle giornate tra le pareti domestiche. Però tutto questo tempo trascorso è stato anche un’occasione per riflettere a lungo, sulla straordinaria Istituzione che è la Scuola e su ciò che la rende tale, su ciò che di imprescindibile completa il binomio alunno-insegnante…. Un insostituibile corpo a corpo, anima e cuore, intelligenza e socialità. “Questo libro”, sostiene l’insegnante Gaia Retrosi “vuole essere infatti, il simbolo del percorso di crescita di venticinque bambini a partire dalla classe prima fino alla quinta, dal 2015 al 2020. I testi scritti dai miei piccoli alunni, i loro disegni e le illustrazioni, raccontano la loro storia, non solo scolastica, ma anche quella della loro crescita interiore, morale e intellettuale. Hanno scritto di amore familiare, di amicizia, di solidarietà, di accoglienza ma anche di tristezza, paura e di resilienza per un momento difficilissimo della loro vita e di quella delle loro famiglie! Hanno imparato a considerare la convivenza con gli altri, tutti, come ricchezza; a capire che ogni persona può essere di aiuto all’altra, che chiunque può insegnare qualcosa e che ognuno è speciale, irripetibile e prezioso. Sono diventati “più grandi” ed io sono cresciuta con loro. Ancora un ciclo scolastico si è concluso e resta un po’ di malinconia, anche se in realtà prelude ad un nuovo inizio. Un sentito ringraziamento va ai genitori, che insieme a me, hanno seguito i figli con amore e responsabilità, contribuendo a rendere costruttivo questo periodo della scuola primaria, che non dimenticheremo mai, insieme a questo lungo e bellissimo viaggio, che ora, però, mi sembra sia stato breve!”. E noi, vogliamo ringraziare di cuore, l’insegnante Retrosi ma anche tutti i docenti del nostro Istituto, che hanno saputo, con passione, competenza e professionalità, ricorrendo a speciali tecniche didattiche, gestire i propri alunni, anche se lontani dai banchi di scuola, che con i mezzi a disposizione hanno saputo stimolare le risorse resilienti nei bambini ,attraverso diversi strumenti come libri, video e materiale innovativo, che permettesse di costruire creativamente, storie e racconti al fine di imparare a vivere in maniera positiva questa drammatica esperienza e superare i timori che ne derivano. Un ringraziamento particolare va al nostro Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Caliendo, ai nostri colleghi, agli Ata e ai collaboratori scolastici a tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 che ha lavorato incessantemente, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid. Una comunità educante sempre viva e dinamica, importante e indispensabile per la formazione dei nostri ragazzi che sta continuando a impegnarsi quotidianamente, per il loro rientro nella massima sicurezza e garantire il loro diritto all’Istruzione!”