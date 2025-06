L’assessore allo sport Parroccini: “Le sue prestazioni ci riempiono di orgoglio”

Francesco De Santis conquista due fantastici podi al Guidobaldi

Presso il fantastico stadio Raul Guidobaldi si sono svolte le finali Nazionali A Oro di Società under 23.

Esplode il talento di Francesco De Santis junior classe 2006 che appena una settimana fa’ ha corso i 400 in un eccellente 46.25 migliorando di ben 9 decimi. Al Raul Guidobaldi Francesco De Santis conquista due splendidi podi nei 400 vinti con il tempo di 46.65 ancora abbondantemente sotto i 47″ per poi ripetersi il giorno successivo negli 800 vinti con autorità in 1’51”.75.

Ai Campionati Italiani under 23 Veronica Lombardi ha corso nella prova individuale degli 800 chiudendo con un fantastico 6 posto e con il nuovo personale di 2’13”. Mentre nella staffetta 4 x 400 Andrea Scalella chiude la sua frazione con un eccellente 48.65.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Cerveteri – dichiara l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – rivolgo a Francesco De Santis un sentito ringraziamento e le più vive congratulazioni. Le sue prestazioni ci riempiono di emozione e orgoglio. È il simbolo di ciò che lo sport può generare: passione, sacrificio e grandi sogni. Cerveteri è fiera di lui e continuerà a sostenerlo con tutto il cuore.”

Francesco si allena quotidianamente sotto la guida di Loredana Ricci, autentica eccellenza dello sport cerveterano, figura di riferimento che con passione e competenza accompagna tanti giovani atleti in un percorso di crescita sportiva e umana.

A Francesco vanno i complimenti e l’abbraccio di tutta la città.