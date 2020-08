Condividi Pin 1 Condivisioni

Cinque persone sono in sorveglianza attiva perché contatti diretti di qualcuno che ha contratto il virus

Fiumicino, resta a 11 il numero dei positivi –

Resta a 11 il numero dei positivi a Fiumicino. A comunicare il dato è stato il sindaco Esterino Montino, dopo il consueto bollettino da parte della Asl Roma 3.

Attualmente oltre agli 11 positivi, ci sono anche 5 persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti di qualcuno che ha contratto il virus.

La situazione, dunque, resta invariata rispetto a quanto comunicato lo scorso venerdì.

“Rimane fondamentale – ha detto Montino – e ce lo dimostra il numero di positivi registrati in queste ore in Italia, che tutti noi continuiamo a prestare la massima attenzione nel rispettare le regole sul distanziamento sociale e sull’uso della mascherina, in particolare nei luoghi affollati al chiuso o all’aperto, e sulla continua igienizzazione delle mani”.

“Non mi stancherò mai di ripetere che il normalizzarsi della situazione – ha concluso Montino – dipende strettamente dai nostri comportamenti, sia a casa nostra che in vacanza”.