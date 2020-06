Condividi Pin 1 Condivisioni

Il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca: “Sorgerà nel cimitero di Santa Ninfa ed era già previsto dal piano regolatore cimiteriale”

Fiumicino, la giunta dice sì alla realizzazione di un tempio crematorio –

“La giunta ha approvato una delibera che dà il via alle procedure per realizzare sul territorio di Fiumicino un tempio crematorio”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

Fiumicino, la giunta dice sì alla realizzazione di un tempio crematorio

“il tempio sorgerà nel cimitero di Santa Ninfa ed era già previsto dal piano regolatore cimiteriale – prosegue il vicesindaco -. Ci sarà anche una “sala del commiato” che potrà essere usata da chi preferisce una cerimonia laica ad una religiosa”.

“Sarà un unicum nel nostro quadrante, che offrirà ai cittadini che lo desidereranno un servizio a costi inferiori dell’attuale – prosegue Di Genesio Pagliuca -. E’ un obiettivo che ci eravamo prefissi da tempo e ora sarà possibili procedere con l’indizione della gara in modo da potere offrire alla cittadinanza questa possibilità prima possibile”.

“Si tratta di un’opera a cui teniamo molto come amministrazione – aggiunge l’assessora ai cimiteri Anna Maria Anselmi – perché risponde alle esigenze più intime e personali che si presentano in momenti dolorosi in cui abbiamo bisogno di preservare il ricordo dei nostri cari”.

“Il tempio crematorio porterà il nostro comune ancora all’avanguardia anche su questi temi – conclude Anselmi – permettendo ai nostri concittadini che fanno questa scelta di farla serenamente e affrontando anche spese inferiori rispetto a quanto accade ora”.