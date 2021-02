Share Pin 1 Condivisioni

“Un altro grande risultato dell’Amministrazione Montino”

Fiumicino, consiglieri PD: “Protocollo Regione-Comune per acquisizione aree è risultato straordinario”

“Un altro grande risultato dell’Amministrazione Montino è stato raggiunto oggi con la firma del protocollo d’intesa con cui Regione Lazio e Comune di Fiumicino hanno trovato un accordo per procedere all’acquisizione di diversi beni del nostro territorio”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del Partito democratico.

“Grazie a questa firma – proseguono – moltissime aree fino ad oggi di proprietà della Regione passeranno al Comune.

Parliamo di luoghi simbolo della nostra Città, come l’area delle Terme di Matidia, dove oggi si è firmato il protocollo, ma anche il Parco Tommaso Forti, i terreni dove sorgono le scuole di Coni Zugna o il Pala Fersini, moltissime aree a Palidoro o Passoscuro”.

“Un risultato, come detto, di enorme rilievo e atteso dalla cittadinanza – concludono – per cui ringraziamo in primis il nostro sindaco Esterino Montino, ma anche l’assessorato al Bilancio e Patrimonio della Regione Lazio guidato dalla Sartore e la nostra consigliera regionale Michela Califano, che ha compiuto un lavoro straordinario.

Grazie al loro impegno oggi il Comune di Fiumicino può e deve festeggiare”.