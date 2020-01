Condividi Pin 1 Condivisioni

Il fatto alla stazione metro Ponte Lungo, direzione Battistini. Sul posto i vigili del fuoco

Paura in metro questa mattina a Roma.

Una persona, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sotto al treno della metropolitana.

Il fatto è accaduto alla fermata della metropolitana Ponte Lungo, direzione Battistini.

Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco del comando Roma, la 3/A e 7/A carro sollevamenti che stanno portando i soccorsi.