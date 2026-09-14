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Farmacia Comunale 2 di Cerenova: mercoledì 16 settembre controllo gratuito del cuoio capelluto

14 Settembre 2026





Proseguono le iniziative dedicate al benessere dei cittadini con gli eventi gratuiti di prevenzione nelle farmacie comunali di Cerveteri.

Farmacia Comunale 2 di Cerenova: mercoledì 16 settembre controllo gratuito del cuoio capelluto –

Cerveteri – Prosegue con continuità l’impegno di Multiservizi Caerite nel fare delle sei Farmacie Comunali di Cerveteri dei veri e propri presìdi territoriali di salute, prevenzione e benessere.

Tra i prossimi appuntamenti, la giornata di prevenzione e cura della persona prevista per mercoledì 16 settembre presso la Farmacia Comunale 2 (Via Oriolo, 1 – Cerenova), dedicata al check-up del cuoio capelluto. I cittadini potranno effettuare un’analisi approfondita e personalizzata condotta da specialisti, per valutare la salute dei capelli e ricevere consigli specifici per ogni esigenza.

L’attenzione al benessere della comunità passa anche attraverso il sostegno concreto a chi pratica attività fisica. È infatti attiva e presso tutte le sei Farmacie Comunali la convenzione che prevede uno sconto del 20% per tutti i cittadini e di ben il 25% per gli atleti iscritti alle associazioni convenzionate su tutti gli integratori alimentari e prodotti energetici. Un’iniziativa pensata per accompagnare le realtà sportive lungo tutta la stagione agonistica, incentivando uno stile di vita attivo e salutare.

«Vogliamo che le nostre Farmacie Comunali siano un punto di riferimento aperto, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane delle persone – dichiara Linda Ferretti, Direttrice Generale di Multiservizi Caerite –. Dalle giornate di screening e prevenzione alle agevolazioni pensate per gli atleti del nostro territorio, il nostro obiettivo è garantire servizi di qualità che mettano sempre la cura del cittadino al centro».

«Sostenere lo sport e la salute significa investire direttamente sulla qualità della vita della nostra comunità – sottolinea Alessio Pascucci, Amministratore Unico di Multiservizi Caerite –. La promozione del benessere psico-fisico e il supporto concreto alle associazioni locali rappresentano pilastri fondamentali del percorso che stiamo portando avanti, rafforzando il legame tra la municipalizzata e il territorio».

Per informazioni e prenotazioni relative all’evento del 16 settembre e per scoprire tutti i servizi attivi è possibile rivolgersi direttamente presso la Farmacia Comunale 2 o contattare il Numero Unico delle Farmacie Comunali.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Numero Unico Farmacie Comunali Cerveteri: 06 69401745
Servizio Reperibilità Notturna: 345 9242846 (dalle 21:00 alle 07:30 solo per farmaci con ricetta espressamente dichiarata come urgente)
Sito web: www.multiservizicaerite.it