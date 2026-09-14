Proseguono le iniziative dedicate al benessere dei cittadini con gli eventi gratuiti di prevenzione nelle farmacie comunali di Cerveteri.

Farmacia Comunale 2 di Cerenova: mercoledì 16 settembre controllo gratuito del cuoio capelluto –

Cerveteri – Prosegue con continuità l’impegno di Multiservizi Caerite nel fare delle sei Farmacie Comunali di Cerveteri dei veri e propri presìdi territoriali di salute, prevenzione e benessere.

Tra i prossimi appuntamenti, la giornata di prevenzione e cura della persona prevista per mercoledì 16 settembre presso la Farmacia Comunale 2 (Via Oriolo, 1 – Cerenova), dedicata al check-up del cuoio capelluto. I cittadini potranno effettuare un’analisi approfondita e personalizzata condotta da specialisti, per valutare la salute dei capelli e ricevere consigli specifici per ogni esigenza.

L’attenzione al benessere della comunità passa anche attraverso il sostegno concreto a chi pratica attività fisica. È infatti attiva e presso tutte le sei Farmacie Comunali la convenzione che prevede uno sconto del 20% per tutti i cittadini e di ben il 25% per gli atleti iscritti alle associazioni convenzionate su tutti gli integratori alimentari e prodotti energetici. Un’iniziativa pensata per accompagnare le realtà sportive lungo tutta la stagione agonistica, incentivando uno stile di vita attivo e salutare.

«Vogliamo che le nostre Farmacie Comunali siano un punto di riferimento aperto, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane delle persone – dichiara Linda Ferretti, Direttrice Generale di Multiservizi Caerite –. Dalle giornate di screening e prevenzione alle agevolazioni pensate per gli atleti del nostro territorio, il nostro obiettivo è garantire servizi di qualità che mettano sempre la cura del cittadino al centro».

«Sostenere lo sport e la salute significa investire direttamente sulla qualità della vita della nostra comunità – sottolinea Alessio Pascucci, Amministratore Unico di Multiservizi Caerite –. La promozione del benessere psico-fisico e il supporto concreto alle associazioni locali rappresentano pilastri fondamentali del percorso che stiamo portando avanti, rafforzando il legame tra la municipalizzata e il territorio».

Per informazioni e prenotazioni relative all’evento del 16 settembre e per scoprire tutti i servizi attivi è possibile rivolgersi direttamente presso la Farmacia Comunale 2 o contattare il Numero Unico delle Farmacie Comunali.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Numero Unico Farmacie Comunali Cerveteri: 06 69401745

Servizio Reperibilità Notturna: 345 9242846 (dalle 21:00 alle 07:30 solo per farmaci con ricetta espressamente dichiarata come urgente)

Sito web: www.multiservizicaerite.it