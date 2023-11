Donna perde la vita ad Anguillara: è stata investita

67enne investita mentre camminava ai bordi della carreggiata. La ragazza che l’ha travolta è stata denunciata per omicidio stradale

Nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, una donna di 67 anni è stata investita ad Anguillara Sabazia ed ha perso la vita. La donna camminava lungo i bordi della carreggiata di via Romana all’incrocio con via Monte Reatini. Per la donna non c’è stato nulla da fare e il 118 ne ha constatato il decesso alle ore 18:00 circa.

Pare che la ragazza di 26 anni che l’ha travolta si sia fermata subito dopo l’impatto per cercare di aiutare la donna. La 26enne è stata sottoposta ai test per alcol e droga ed è stata denunciata per omicidio stradale.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.