A donare il dispositivo la farmacia Migliore di Valcanneto

Grazie alla generosità della farmacia Migliore sita a Valcanneto (Cerveteri), mercoledì 31 nel pomeriggio, sarà consegnato ai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato un defibrillatore semiautomatico (DAE). La consegna avverrà proprio presso la farmacia.

A donare il prezioso dispositivo elettromedicale, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, sarà il titolare della farmacia il dottor Bruno Migliore.

“Portiamo a concretezza un’idea maturata alcuni mesi fa”, ha sottolineato il Responsabile dei Volontari ANPS di Cerveteri – Ladispoli Bruno Camposarcone, “Avevamo bisogno di un defibrillatore da dare in dotazione ai nostri volontari durante lo svolgimento dei loro servizi e parlandone con l’amico dottor Bruno Migliore, ha subito condiviso l’idea e l’utilità per la popolazione tutta”.

“Per la farmacia Migliore – ha dichiarato il titolare dottor Bruno Migliore – questo è un ulteriore, tangibile segnale della grande attenzione che i cittadini e le attività produttive hanno verso questa nuova realtà del territorio di Cerveteri e Ladispoli, ma già presente a livello nazionale, per il suo operato attento e professionale mostrato nello svolgimento del servizio nelle manifestazioni svolte in questi mesi a Cerveteri e Ladispoli dalla nascita del gruppo volontari in aprile u.s.

“Già 5 volontari dell’ANPS Cerveteri – Ladispoli sono abilitati all’uso del defibrillatore”, prosegue Roberto Oertel Vice responsabile dei volontari, “inclusi un medico e un infermiera nostri volontari, ma anche altri 13 volontari a seguito di questa donazione hanno deciso di dotarsi dell’abilitazione all’uso del DAE, partecipando al corso che si svolgerà il prossimo 3 agosto presso lo stabilimento MOLTO di Ladispoli che ha messo a disposizione i propri locali per ospitare questo evento formativo di importante utilità.

La formazione sarà svolta da RETE EMERGENZE una ODV che opera ormai da moltissimi anni nel settore della diffusione della cultura del soccorso in emergenza extraospedaliera, al fine di salvaguardare la salute umana e per l’occasione metterà a disposizione di tutti i clienti dello stabilimento MOLTO un manichino per chi volesse provare la respirazione cardio polmonare.

Presidente ANPS sezione di Cerveteri E Responsabile Gruppo di Volontariato e di Protezione Civile ANPS sezione di Cerveteri e Ladispoli