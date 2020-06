Coronavirus, Fauci avverte l’Europa: “Il virus tornerà in autunno”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Coronavirus, Fauci avverte l’Europa

“Le future infezioni sono inevitabili. Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo, quando avverranno le infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata”.

Così il virologo Americano Fauci che spiega:

“Le nostre linee guida chiarivano le condizioni per riaprire: alcuni le hanno seguite, altri no. Speriamo non ci sia una ripresa seria, ma i casi aumentano in alcuni stati. Identificazione, isolamento e tracciatura dei contatti dovrebbero permetterci di controllare la crescita, ma le prossime due settimane ci diranno se il problema è significativo”.