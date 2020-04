Condividi Pin 6 Condivisioni

Riaprono le librerie e i negozi per neonati

Coronavirus, Conte proroga la chiusura fino al 3 maggio

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”

Lo ha annunciato poco fa il premier Conte durante la conferenza stampa.

“Sono incoraggianti le misure adottate dal governo – ha spiegato – le misure prese stanno funzionando. Il nostro paese si sta dimostrando un esempio nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Dobbiamo mantenere alta la soglia dell’attenzione anche adesso per la pasqua, per il 25 aprile e 1 maggio, festa del lavoro. Dopo il 3 maggio valuteremo come ripartire. Ora bisogna continuare a rispettare le regole mantenendo le distanze”.

“Riapriremo dal 14 aprile alcune attività quali cartolerie, cartolibrerie e negozi per neonati. Ripartono anche le attività forestali e la sidicoltura. Il governo, intanto è già al lavoro per fase 2 per rimettere in moto il sistema produttivo del paese. Ora le aziende devono cominciare a pensare a sanificare e rendere di nuovo operativi gli impianti produttivi. Dovremo ripensare logiche di trasporti e logistica, come incentivare gli spostamenti per evitare gli assembramenti”.

“L’Europa mette sul piatto 1.500 miliardi di euro per fronteggiare la pandemia. Noi siamo per gli eurobond”.

Il gruppo di esperti sarà presieduto dal Commissario Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, che porterà avanti una task force per studiare misure e gestire una ripartenza per il Paese, formata da economisti, giuristi, scienziati e sociologi. Avrà un mandato chiaro: guidare la ricostruzione del Paese.

“Obiettivo, contenere l’indice di contagio

Poi un passaggio sull’Europa con un attacco anche ai leader dell’opposizione Salvini e Meloni.

“Mia posizione su Mes non cambia”. Nel primo pomeriggio il presidente del Consiglio, prima della conferenza stampa, aveva commentato su twitter l’intesa raggiunta dall’Eurogruppo. “Io ho una sola parola – ha scritto – la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà”. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva invece chiesto le dimissioni per chi porta avanti il Meccanismo europeo di stabilità. “È stata una Caporetto” ha attaccato.

