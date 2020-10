Coronavirus: Conte: “presenteremo una proroga dello stato d’emergenza”

Share Pin 27 Condivisioni

Il Consiglio dei Ministri prevede di chiedere al Parlamento una proroga a gennaio 2021

Per il Premier Giuseppe Conte, è necessaria una proroga dello stato di emergenza, almeno fino alla fine di gennaio 2021.

Lo ha dichiarato lui stesso: “Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo fatto un aggiornamento, c’è stata una discussione e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che comunque continua ad essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo, è richiesta la massima attenzione da parte dello Stato, delle sue articolazioni e anche dei cittadini”.

Sono queste le ragioni della proposta di proroga che sarà proposta al voto del Parlamento.

Interpellato in provincia di Caserta, il Presidente del Consiglio ha specificato sulla possibilità dei lockdown regionali che non si può intervenire in ordine sparso.

“Io consiglio a tutti gli amministratori locali e a tutti i presidenti di lavorare sempre come abbiamo fatto fin qui, in pieno coordinamento” – ha specificato.

“Noi abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato. Dobbiamo lavorare quindi a livello centrale, con il coordinamento ovviamente delle regioni e delle autorità locali, per assumere decisioni quando servono” – ha aggiunto.

Fonte: ADN Kronos