Concorso pubblico Asl Roma 1: 30 posti per Assistenti Sociali

In Asl Roma 1 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 30 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – ruolo tecnico – Assistente Sociale (ctg. D), per le esigenze della struttura.

A comunicarlo la stessa Azienda Sanitaria Locale, anche attraverso il proprio sito nel link https://www.aslroma1.it/concorsi-e-avvisi

Previsto per il 28 gennaio 2021 il termine ultimo per presentare la domanda.