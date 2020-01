Condividi Pin 2 Condivisioni

In dettaglio

Civitavecchia, mercoledì sera disinfestazione a Campo dell’Oro – Disinfestazione in programma a Campo dell’Oro. Mercoledì 29 gennaio, a partire dalle ore 21 sarà effettuato un intervento adulticida su zanzare nell’area compresa tra via De Gasperi e Stadio del Nuoto. Le strade interessate sono viale De Gasperi, via Guastatori del Genio (fino ad intersezione con via Graziano compresa), via Campania, via Sardegna, via Molise, via Umbria, via Toscana, viale Lazio (tratto compreso tra viale Lazio e ingresso Stadio del Nuoto), via Liguria, piazzale Santarelli. Vista la natura dell’intervento e fino a completamento dell’intervento, si invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e porre al riparo animali domestici ed alimenti.