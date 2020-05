Condividi Pin 6 Condivisioni

“Difficile fare gli auguri in un momento così doloroso, ma auguriamoci che questo giorno sia davvero un punto di ripartenza”

Cerveteri, un omaggio floreale al Monumento ai Caduti per la Festa dei Lavoratori

“Questa mattina in forma strettamente privata ho deposto un omaggio floreale al Monumento ai Caduti di Piazza Aldo Moro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Da alcuni anni la città, in occasione della Festa dei Lavoratori, è solita fare una piccola cerimonia, un momento di riflessione e ricordo in questa giornata così piena di significato.

Giornata che quest’anno assume un significato ancor più forte, in un momento in cui stiamo vivendo un’emergenza sanitaria e sociale mai vista prima.

Il mio pensiero va a tutte le persone che hanno perso il lavoro, a chi sta vivendo un momento di difficoltà, a tutti coloro che ancora oggi non vedono rispettati i propri diritti, alle casalinghe che lavorano senza sosta tutto il giorno, alle donne che ancora non vedono riconosciuta l’uguaglianza nel posto di lavoro.

Un pensiero speciale va a tutto il personale che lavora negli ospedali e nel mondo della sanità, alle Forze dell’Ordine, a coloro che in piena emergenza stanno continuando a lavorare per garantirci lo svolgimento dei servizi essenziali. Deponiamo un mazzo di fiori al monumento ai caduti per ricordare le tantissime vittime sul posto di lavoro, un vergognoso bollettino di guerra”.

Di seguito il link dove poter vedere il video della cerimonia: https://bit.ly/2VSFTrP

Qualora non dovesse vedersi, è online anche sul sito internet: https://bit.ly/2KM5QmB

“Difficile fare gli auguri in un momento così doloroso. Ma auguriamoci che questa festa dei Lavoratori così insolita sia davvero un punto di ripartenza” ha concluso il Sindaco.