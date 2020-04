Condividi Pin 3 Condivisioni

L’Assessore alle Politiche Ambientali Elena Gubetti: ”Sospesi i compattatori di Valcanneto e Campo di Mare”

Cerveteri, sfalci verdi e potature: potenziato il ritiro a domicilio

Più rapido e veloce. Potenziato da parte dell’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri e dalla Camassambiente il servizio di ritiro a domicilio del verde e delle potature.

Sospesi i compattatori del verde per impedire gli assembramenti.

La misura si è resa necessaria a seguito delle disposizioni di contenimento del COVID-19, che hanno imposto la chiusura del Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova e l’interruzione del servizio dei compattatori che a sabati alternati vengono posizionati nelle Frazioni di Valcanneto e Campo di Mare.

Le modalità di svolgimento del servizio sono le seguenti: la raccolta avverrà porta a porta secondo un calendario che è pubblicato sulla home page del Comune di Cerveteri e per il quale è necessario effettuare la prenotazione inviando una mail a: [email protected]

Nella mail è necessario indicare la zona di raccolta, nome cognome, numero di cellulare, numero del ruolo TARI, numero di sacchi che si intende esporre fino a un massimo di 5 sacchi da 100 litri in buste trasparenti.

L’utente che ha effettuato la prenotazione riceverà una mail o un sms di conferma del giorno di ritiro e dovrà esporre le buste entro le 06.00 del giorno previsto, il ritiro verrà eseguito in prossimità dell’abitazione dell’utente a piano strada su suolo pubblico ed in area accessibile. La prenotazione deve pervenire via mail al massimo 4 giorni prima del giorno di raccolta previsto.

“A causa delle limitazioni legate alla diffusione del COVID-19 anche il servizio di igiene urbana, che è proseguito e continuerà a proseguire con regolarità ha subito necessariamente delle modifiche – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – per questo abbiamo voluto già da alcune settimane potenziare sensibilmente il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e del verde”.

“La scorsa settimana – prosegue l’Assessora Gubetti – a causa di alcuni incivili, fortunatamente pochi anche se molto visibili, a Valcanneto abbiamo assistito ad una scena vergognosa. Nonostante infatti non fossero presenti gli autocompattatori, alcuni hanno ugualmente lasciato lì i propri sacchi del verde, creando una vera e propria discarica.

L’area è stata già ripulita da Camassa e grazie alla collaborazione con il CDZ , che ringrazio per la disponibilità, sono stati p posizionati dei cartelli con le indicazioni corrette per smaltire questa tipologia di rifiuto. Confido come sempre nel senso di responsabilità di tutti”.