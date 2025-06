Cerveteri, l’I.C. Cena ancora protagonista in Europa: approvato un nuovo progetto Erasmus+ –

L’Istituto Comprensivo Cena si conferma una scuola aperta all’Europa. È stato infatti approvato e finanziato un nuovo progetto Erasmus+ “Legend Tech”, che vedrà la partecipazione di tre Paesi partner: Polonia (coordinatore del progetto), Turchia e Italia.

Negli ultimi anni, il Cena ha ottenuto numerosi finanziamenti europei, consolidando la propria rete internazionale,capace di ampliare orizzonti culturali per studenti e docenti.Il progetto Legend Techapprofondirà leggende tradizionali dei tre paesi, riviste attraverso l’uso delle tecnologie digitali. Un mix di passato e futuro che stimolerà la creatività degli alunni potenziando le competenze digitali e linguistiche, in particolare l’inglese, lingua di comunicazione del progetto.

Come sempre, il primo step del progetto è stata la competizione per la creazione del logo ufficiale. Iragazzi hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando talento e spirito di iniziativa. Tra le tante proposte ricevute, sono stati selezionati i migliori 3 loghi per ciascun Paese, tra i quali una giuria composta da 60 persone,partner internazionali,ha votato decretando il vincitore: il logo realizzato dagli studenti della Polonia.

Fondamentale sarà lo scambio di ospitalità: oltre 14 studenti e 6 docenti stranieri saranno ospitati a Cerveteri nel corso delle mobilità previste. Le famiglie del nostro istituto, sempre molto generose e disponibili, apriranno ancora una volta le loro case ai ragazzi provenienti da Tenczynek, una cittadina della Polonia, e Anamur in Turchia, offrendo loro un’esperienza unica di vita italiana.

Anche i nostri alunni saranno protagonisti all’estero. In ottobre, 7 studenti partiranno per la Turchia, dove svolgeranno attività didattiche con i coetanei locali. Nei mesi successivi, un altro gruppo di 7 studenti si recherà in Polonia, proseguendo il percorso di apprendimento internazionale e multiculturale.

Grazie a Legend Tech, l’Istituto Comprensivo Cena continua a costruire ponti tra culture, a promuovere valori di cittadinanza europea e a offrire esperienze di crescita personale e didattica.