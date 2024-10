Cerveteri, il 31 ottobre il Rione Boccetta si trasformerà in un piccolo Borgo di Halloween – di Giovanni Zucconi

Giovedì 31 ottobre, con il calare delle tenebre nella notte di Halloween, il Rione Boccetta si riempirà di terrore. Ma soprattutto si riempirà di bambini mascherati e truccati che avranno una sola parola d’ordine: “dolcetto o scherzetto”.

I bambini sono avvertiti. I vicoli del rione si riempiranno di Zombie spaventosi. Anche se cercheranno di farsi volere bene, distribuendo caramelle e dolcetti.

Stiamo parlando dell’evento, organizzato per la notte di Halloween dai ragazzi del Rione Boccetta. Per farci spiegare meglio in cosa consiste questo evento, abbiamo intervistato uno dei consiglieri del direttivo del Rione Boccetta, Riccardo Pintus. Che ringraziamo per la sua disponibilità, e quella di tutti gli altri ragazzi e ragazze che erano con lui.

Ci può spiegare, in sintesi, in cosa consiste l’evento che avete organizzato?

“Siamo partito dalla considerazione che sono almeno dieci anni che i bambini e i ragazzi frequentano la Boccetta la notte di Halloween chiedendo “dolcetto o scherzetto”. È una festa che ormai è diventata un patrimonio anche nostro, e quindi, come Rione, abbiamo deciso di organizzare qualcosa per i ragazzi.”

Organizzare qualcosa proprio alla Boccetta?

“Il rione Boccetta si presta anche morfologicamentebene a queste cose.ambientazioni. Ci sono vicoli anche un po’ bui… Quindi una sera ci siamo riuniti e abbiamo progettato un percorso guidato e interattivo proprio tra i vicoli del nostro Rione. Ci saranno i tradizionali addobbi in tema Halloween, ma, soprattutto, sparsi tra i vicoli ci saranno degli attori mascherati. Che proporranno delle scene tipo “The Walking Dead”, “Hostel, o film horror di questo genere. Questo per dare un po’ di movimento in giro per le strade. Ci saranno scene più leggere per i bambini più piccoli, e quelle un po’ più “spinte” per i ragazzetti più smaliziati.”

Tutto nei vicoli del rione Boccetta?

“Verrà allestita anche piazza Risorgimento. Dove troverete il truccabimbi e il racconta storie per i più piccoli.”

Avete anche pensato a qualcosa da mangiare?

“Si, ci sarà naturalmente anche da mangiare. Ci penseranno anche le signore della Boccetta che ci daranno la solita mano. Faranno dei dolci per i più piccoli: ciambelle, crostate. Dolci che verranno distribuiti gratuitamente ai bambini dagli Zombie che si trovano lungo i vicoli. Ma ci sarà anche un angolo food, a pagamento, con panini, salsicce, wurstel e la birra. E ci sarà un DJ che farà suonare della musica, un DJ set. Daremo anche la possibilità ai commercianti di zona di sfruttare questa affluenza di persone che speriamo sia notevole.”

Hanno contribuito anche i commercianti della Boccetta all’organizzazione della festa?

“Hanno contribuito come sponsor, ma anche con degli allestimenti. Ognuno con le proprie possibilità. E non solo allestiranno i propri negozi, ma anche le proprie zone di competenza.”

Quindi la Boccetta diventerà un piccolo Borgo di Halloween

“Proprio così. Abbiamo anche chiesto che diventi una zona pedonale. In modo che i bambini e i ragazzi possano passeggiare tranquilli, Alla sicurezza contribuiremo con la nostra presenza, ma sarà presente anche l’Associazione Protezione Civile Avalon. Sarà una cosa carina e in sicurezza. Speriamo che venga molta gente.”

Voi ragazzi farete anche la parte degli attori che mascherati girano per i vicoli?

“Si, ma ne approfittiamo per fare un appello a tutti i Cerveterani e Cerveterane che volessero partecipare come attori a questa manifestazione, e venire a mascherarsi. Più saremo e più colorati saranno i vicoli.”

E se i bambini volessero essere truccati in modo più spaventoso?

“Per questo avremo due truccatrici professionali, che truccheranno gratuitamente i ragazzi che vorranno sembrare più spaventosi. Magari sembrare degli Zombie. Queste truccatrici, prima truccheranno gli attori, e poi diventeranno truccabimbi a piazza Risorgimento. Qualsiasi bambino, gratuitamente, potrà essere truccato prima di iniziare il giro guidato per la Boccetta.”

Quali sono gli orari in cui si svolgerà la manifestazione?

“Cominceremo alle 16:30, consideriamo che il 27 cambia l’orario e quindi farà buio prima. Il percorso rimarrà disponibile fino a quando noi saremo lì. Dipenderà da quanta gente verrà. Più rimangono le persone, più mandiamo avanti l’evento. Diciamo, presumibilmente, fino alle 21:00.”

Mi spiega meglio la questione del percorso guidato?

“I bambini e i ragazzini saranno liberi di andare dove voglio, ma ci saranno dei nostri ragazzi che li guideranno, in gruppi, su un percorso dove troveranno gli attori truccati, e quindi si potranno godere meglio lo spettacolo e l’atmosfera. Partiranno quindi questi gruppi da piazza Risorgimento. I bambini saranno naturalmente anche accompagnati dai loro genitori.”

C’è bisogno di prenotarsi?

“Non serve prenotarsi. Basta mettersi in fila ed aspettare il proprio turno. Se vediamo che l’afflusso di persone è molto consistente, e la fila si allunga troppo, apriremo il percorso liberamente. Senza formare gruppi.”

Mi sembra una manifestazione molto originale. Non è mai stata mai organizzata prima a Cerveteri, vero? Probabilmente neanche nelle città limitrofe.

“Non è mai stata fatta. Siamo il primo Rione che organizza una manifestazione del genere. Gli attori sono tutti i ragazzi del rione Boccetta. Abbiamo coinvolto figli, fratelli, mogli…”

Avete coinvolto qualche istituzione scolastica?

“Abbiamo coinvolto e invitato tutte le scuole di Cerveteri e di Ladispoli. Ma la cosa che ci fa più piacere è che parteciperà alla nostra manifestazione di Halloween anche un’associazione di bimbi portatori di handicap: “Solidarietà Società Cooperativa Sociale”. Questi bimbi non solo parteciperanno alla festa, ma esporremo anche le zucche che hanno intagliato loro stessi. Sarà un momento molto bello. Per loro, ma anche per noi.”