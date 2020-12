Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, emergenza piogge: De Angelis e Orsomando attaccano l’amministrazione e ringraziano volontari e Forze dell’Ordine –

“Ringraziamo la Protezione Civile, la Polizia Locale, le Guardie Eco Zoofile e tutte le Forze dell’Ordine in generale per la gestione delle urgenze sul territorio causate dalle scroscianti piogge”. Lo rendono noto via social i consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando.

“Ma non possiamo tacere sull’inerzia di una Amministrazione superficiale – prosegue la nota -, che non ha saputo prevenire nonostante sapesse dei tombini otturati e dei frontisti sulle strade probabilmente inadempienti in merito alla pulizia delle cunette.”

“Dimettetevi e lasciate la parola ai cittadini”. – conclude l’intervento di De Angelis e Orsomando.