Successo per il II Memorial Damiano Casali, svoltosi domenica 9 novembre alla RIM Sport Cerveteri

Si è conclusa con successo la seconda edizione del Memorial Damiano Casali, svoltasi, ieri, domenica 9 novembre presso il centro sportivo RIM Sport Cerveteri. Il torneo, organizzato dall’Associazione che porta il nome di Damiano, scomparso 2 anni fa, ha chiamato a raccolti giovani e adulti che hanno trascorso un pomeriggio di gioco e ricordi.

“E’ andata benissimo – ha raccontato Mathieu, uno dei fratelli di Damiano – ho visto tante persone avvicinarsi ed è importante per i ragazzi del territorio che hanno potuto ascoltare anche una band dal vivo che, magari, porta un genere che loro non ascolterebbero normalmente”.

Cerveteri: Damiano è presente

“Vorrei ringraziare la RIM per la disponibilità e tutti gli sponsor. Soprattutto, però, vorrei ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato e, più in generale, tutta la città. Voglio aggiungere un grazie rivolto a tutte quelle persone più adulte che ci sono vicine e sono colonna portante del progetto. Infine grazie a Francesco Ricci che ha moderato e animato tutto l’evento”.

“Il momento più alto e più malinconico è sempre il finale” ha aggiunto Mathieu. Durante le premiazioni ci siamo uniti tutti quanti e come associazione, come familiari, come amici e comunità abbiamo ricordato la bella immagine che abbiamo di Damiano”.

“Abbiamo rinnovato il nostro supporto ai ragazzi – hanno concluso Ilenia e Maura Rinaldi, patron della RIM – perché hanno un obiettivo molto nobile. La missione sociale dello sport è proprio quella di riunire, creando una squadra su cui poter contare anche nei momenti di difficoltà e questo ci accomuna. Siamo felici che l’evento sia riuscito nel migliore dei modi”.