Cavi cat 6: caratteristiche e vantaggi dei modelli UTP

Cavi Utp cat 6 caratteristiche e vantaggi

I cavi di Cat 6 sono utilizzati all’interno delle reti Ethernet, in quanto assicurano moltissimi vantaggi ed un funzionamento impeccabile. Per questa ragione le reti ethernet vengono utilizzate ormai abitualmente da più di 40 anni, anche se ovviamente sono state nel tempo perfezionate. In commercio esistono diverse tipologie di cavi di rete ethernet Cat 6 e queste vengono selezionate in base alle esigenze dell’utilizzatore e dalla caratteristiche della rete in cui verranno collocati.

Tra questi diversi modelli di Cat 6 sono molto utilizzati gli UTP, ovvero i cavi di rete ethernet non schermati e quindi di utilizzo che può essere definito comune. Questa tipologia di cavo da un lato ha una resistenza limitata alle interferenze elettromagnetiche (spesso indicate con la sigla EMI), solitamente presenti in ambienti dove sono situati molti diversi apparecchi elettrici e ed elettronici. In questo caso la resistenza a tali interferenze che possono essere anche di tipo radio (spesso indicate con la sigla RFI) è limitata nel senso che è presente solo nella struttura dei cavi intrecciati.

I cavi Utp possono quindi subire in circostanze particolari delle interferenze ma si tratta di un ragionamento valido soltanto se viene previsto un utilizzo molto ravvicinato ad altre tipologie di macchine che possono determinare una certa influenza. Al di fuori di questo specifico caso, che si verifica occasionalmente ad esempio in ambienti ristretti come treni o imbarcazioni, i modelli utp sono comunemente utilizzati e per questo sono in assoluto i più venduti tra i cavi Cat 6.

Vantaggi dei cavi Utp

Il cavo utp è dotato di connettore detto RJ45 appositamente studiato per connettere le reti ethernet assicurando una velocità di 10 gigabit e un utilizzo su distanze che possono arrivare anche fino a 55 metri. Se i cavi di connessione ethernet utp sono molto venduti è per la loro capacità di garantire moltissimi vantaggi, che possono essere così riassunti:

Massima affidabilità .

. Costi di produzione e vendita contenuti.

Lunga durata nel tempo.

Ottima resistenza alla diafonia.

alla diafonia. Facilità di reperimento.

Totale semplicità nell’uso.

Non è un caso infatti che a distanza di molti anni dalla loro invenzione e dalla successiva diffusione, questi strumenti siano ancora comunemente utilizzati in moltissimi ambiti tra loro anche molto differenti. Ovviamente è sempre molto importante acquistare questi strumenti presso portali specializzati e in possesso di articoli realizzati nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualitativi.

Caratteristiche dei cavi Utp

Un cavo utp di Cat 6 prevede la presenza di coppie intrecciate di cavi e permette un utilizzo standard all’interno di comuni reti ethernet. Un cavo di questo tipo è inoltre perfettamente compatibile con le versioni precedenti e con reti fast ethernet come ad esempio quella 10 Base T. Grazie ai comuni cavi Utp vengono fatte funzionare molti device connessi tra loro e anche applicazioni di tipo video e telefonico. In generale infatti tutti questi strumenti sono ideati per trasmettere dati ad alta velocità e per ridurre completamente il fenomeno della diafonia.

Ovvero quel fenomeno (talvolta detto anche crosstalk) che comporta un rumore o un’interferenza elettromagnetica all’interno di circuiti elettrici ed elettronici. I cavi di rete ethernet hanno quindi la capacità di ridurre notevolmente questa problematica, un aspetto particolarmente utile considerando anche l’impiego all’interno di applicazioni telefoniche. I cavi Cat 6 possono avere una larghezza di banda molto interessante, che può arrivare fino a 250 MHz.

Rientrano nella sfera dei cavi Utp anche i cavi LSZH se non schermati, ovvero quelli contraddistinti per una bassa presenza di fumi privi di alogeni e per questo molto utilizzati in ambienti chiusi o poco ventilati. Possono risultare Utp anche i cavi rigidi, cioè tutti quelli realizzati utilizzando un filo di metallo solido che trasmettono molto bene i segnali e i cosiddetti cavi a trefoli.

