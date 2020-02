Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole del cugino di Marco alla vigilia della sentenza in Cassazione:

Caso Vannini, il cugino Alessandro: “Aspettiamo questo momento da 5 anni”

Di Alessandro Carlini

Da quasi 5 anni attendiamo tutti questo momento.

Da un lato non vedo l’ora che arrivi domani, dall’altro è talmente tanta la paura di un ulteriore delusione che vorrei non arrivasse mai.

Domani avremo modo di sapere se tutti gli sforzi e i sacrifici che abbiamo fatto durante questi anni sono serviti a qualcosa oppure è stato tutto vano.

Domani avremo modo di sapere quanto vale la vita di un ragazzo di 20 anni.

Domani avremo modo di sapere se è possibile uccidere una persona, mentire e uscirne fuori praticamente illesi.

Domani avremo modo di sapere se tutti i cittadini onesti che vivono in questo paese possono stare tranquilli oppure devono avere paura di chi li dovrebbe proteggere e dei poteri forti.

Domani avremo modo di sapere se la legge è uguale per tutti.

Domani avremo modo di sapere se la giustizia esiste ancora.

Domani avremo modo di sapere se in questo paese esiste ancora qualcosa in cui credere.

Onestamente, ad oggi, ci rimane difficile credere nella giustizia, però fino a domani ci vogliamo ancora sperare.

Grazie a tutte le persone che domani saranno al nostro fianco, sia fisicamente o anche solo con il pensiero.

GIUSTIZIA PER MARCO