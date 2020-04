Condividi Pin 2 Condivisioni

Il Sindaco Pascucci ricorda che sono spendibili solo ed esclusivamente per beni di prima necessità

Buoni Spesa a Cerveteri: le attività commerciali aderenti

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascuccia ha annunciato quali saranno le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa dei buoni spesa, rivolta alle famiglie che in questo periodo si trovano a combattere l’emergenza di coronavirus in difficoltà.

L’elenco completo è online e visibile sul sito del comune: www.comune.cerveteri.rm.it.

Generi Alimentari

COOP CERVETERI (Via Paolo Borsellino, 6) sconto del 10%

TODIS CERVETERI (Via Aurelia) sconto del 10%

ALIMENTARI FERRI (Piazza Immacolata, 24 – Ceri) sconto del 5%

ALIMENTARI ILTCHOVA MARIANA (Piazza Aldo Moro, 14) sconto del 5%

FERRI GASTRONOMIA (Via Sergio Angelucci, 33 – Cerenova)

CARREFOUR EXPRESS CERENOVA (Viale Fregene, 82)

HURRÀ DISCOUNT (Viale Manzoni, 74)

ORLANDO DANIELA MINIMARKET (Via Chirieletti, 7)

CONAD CERVETERI (Largo Almunecar, 13) sconto del 10%

RINALDI ALIMENTARI (Via Lombardia, 9)

PAM SUPERMERCATO (Via Settevene Palo, 1/G)

FORNO TRAVAGLIATI (Via Sant’Angelo, 12) sconto del 10%

FORNO AMMAZALAMORTE (Via Chirieletti, 7) sconto del 5%

PODDA PIAN DEGLI ORGANI – Prodotti Agricoli (Mercato Cerenova) sconto del 10%

ALIMENTARI LONGATTI (Via Mario Pelagalli, 6) sconto del 4%

MACELLERIA PIERANTOZZI (Via Giacomo Matteotti, 11)

CARREFOUR MARKET CERVETERI (Largo A. Loreti,2) sconto del 10%

LIDL (Via Sandro Pertini, 36) sconto del 10%

METÀ SUPERMERCATI (Largo Claudio Monteverdi, 25 – Valcanneto)

IL COCKTAIL (Piazza San Pietro, 8)

COOP CERENOVA (Largo Tuscolo, 22)

ALIMENTARI FRUTTERIA POGGIO SRL (Largo Vivaldi, 39 – Valcanneto)

ALIMENTARI ILARI (Via Pietro Alfani, 1 – Cerenova)

ALIMENTARI GRASSETTI (Via Furbara Sasso, 77)

MACELLERIA COOPERATIVA SASSO (Piazza Nazzareno Pagliuca, 5)

MACELLERIA FIORELLI (Piazza Aldo Moro, 12) sconto del 5%

ANTICA PIZZERIA “DA MARZIO” (Via Roma, 10)

Differentemente da quanto erroneamente si è diffuso nei giorni scorsi, si rende noto che anche METÀ SUPERMERCATI in Largo Claudio Monteverdi, 25 a Valcanneto accetta i buoni spesa.

GISI SRL – combustibile (Via Settevene Palo, 3/3A) sconto del 10%

A TUTTO GAS – combustibile (Piazza San Pietro, 1)

FARMACIE COMUNALI (TUTTE) sconto del 12%

FARMACIA PRATOCAVALIERI (Via Pelagalli, 81) sconto del 10% ove applicabile

OTTICA EXPRESS – ottica (Via Settevene Palo, 67/69)

TABACCHERIA FAZIO (Via Fontana Morella, 59)

Si ricorda che i buoni sono spendibili solo ed esclusivamente per beni di prima necessità, quali generi alimentari, medicinali, combustibili per il riscaldamento, carburante e ricariche del telefono. NO alcolici e NO tabacchi.

