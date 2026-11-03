Bosco di Valcanneto: prosegue il lavoro dell’Amministrazione per la tutela e valorizzazione dell’area boschiva, emessa un’ordinanza di chiusura provvisoria dell’area

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Amministrazione comunale sul Bosco di Valcanneto. L’area rappresenta una risorsa di inestimabile valore ambientale per tutta la comunità e, proprio per garantire la sua massima tutela e fruibilità in totale sicurezza, continuano i sopralluoghi e le attività del Comune.

Mentre in Città Metropolitana prosegue l’iter per la valutazione del Piano di Conservazione e Valorizzazione dell’area presentato dall’Amministrazione, si è reso necessario adottare un provvedimento temporaneo di chiusura del Bosco (Ordinanza n. 36 del 2 novembre) a seguito dei recenti rilievi tecnici svolti dall’Amministrazione insieme agli agronomi e alla Multiservizi Caerite.

“Il Bosco di Valcanneto è un patrimonio unico che merita cura costante, attenzioni continue e interventi responsabili – dichiara il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – Le verifiche sul posto hanno evidenziato la necessità di interventi urgenti e mirati di manutenzione su alberature deteriorate, morte in piedi o cadute a terra a causa della naturale competizione vegetativa. L’ordinanza di chiusura provvisoria nasce dalla priorità assoluta di garantire l’incolumità pubblica e la salute del bosco”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza riguarderanno prioritariamente le zone di maggior passaggio e vicinanza al centro abitato, in particolare l’area adiacente alla scuola e all’aula verde, al depuratore e i confini con le abitazioni private.

“Dalla sua acquisizione al patrimonio comunale nel 2022, non abbiamo mai smesso di prenderci cura di quest’area – conclude il Sindaco Gubetti – ringrazio l’Ufficio Ambiente, i tecnici e gli agronomi forestali incaricati. Continueremo a seguire questo iter comunico obiettivo di preservare quest’area per renderla fruibile per i nostri ragazzi”.

Il testo completo dell’Ordinanza n. 36 è consultabile presso l’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri.