Belardinelli smentisce Gubetti: “Altro che aiuti alle famiglie in difficoltà”

Belardinelli attacca il sindaco: ” Quei fondi non potevano essere utilizzati per le luminarie e arrivano alle famiglie con un anno di ritardo”

“In questi giorni il Sindaco Gubetti ha più volte affermato che quest’anno avevano deciso di destinare i soldi delle luminarie alle famiglie in difficoltà” scrive la consigliera Anna Lisa Belardinelli. “Niente di più falso: i 40.000 euro che hanno destinato alle famiglie per il pagamento delle bollette sono fondi governativi dati ai comuni nel 2021 e destinati al sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Questi fondi, dunque, non potevano essere utilizzati per le luminarie, inoltre arrivano alle famiglie con un anno di ritardo”.

“La verità sulle luminarie è che, come ogni anno – insiste la consigliera – anche per questo dicembre i fondi nei capitoli di bilancio destinati per il Natale erano pari a zero! Ed hanno dovuto “raschiare” vari capitoli di bilancio ed aspettare qualche contributo regionale per racimolare soldi… e come per magia ecco spuntare il villaggio di Natale con tanto di luminarie!”

“La verità è che hanno deciso di togliere anche 59.000 euro dai capitoli dei servizi sociali per destinarli alle iniziative legate al Natale altro che aiuti alle famiglie in difficoltà” conclude la consigliera ex FDI.