AVIS Ladispoli, raccolte oggi ben 31 sacche di sangue. Prossima donazione, domenica 12 ottobre

Si è svolta oggi, a Ladispoli, nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, la prevista raccolta di sangue. L’emergenza sangue, come diciamo sempre, non va mai in vacanza.

Alla fine della giornata, sono state raccolte ben 31 sacche di sangue.

Un ottimo straordinario come ha sottolineato il Presidente dell’Avis di Ladispoli, Salvatore Vernata. Presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico. Pronti tutti, nessuno escluso, a regalarti un sorriso o una battuta. Anche quando sei disteso sul lettino, pronto per donare il tuo sangue.

La prossima raccolta, sempre a via Vilnius 5, si svolgerà domenica 12 ottobre