Attenzione: telefonate e messaggi truffa su esami di screening

Si invitano i cittadini alla massima prudenza: sono in aumento le segnalazioni relative a telefonate e messaggi truffa provenienti da numeri sconosciuti o diversi, che chiedono di essere richiamati per ricevere “comunicazioni urgenti su esami di screening”.
Come Funziona la Truffa
Si tratta di un tentativo di frode. Richiamando questi numeri, viene immediatamente sottratta una somma di denaro dal vostro credito telefonico.
Le Comunicazioni Ufficiali ASL
Per la vostra sicurezza e per evitare di cadere nella truffa, verificate sempre la provenienza delle chiamate. Le comunicazioni ufficiali da parte della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) arrivano SOLO tramite:
- Numero Verde aziendale
- Numeri con prefissi regionali
- SMS che riportino riferimenti istituzionali precisi (es. il nome per esteso della vostra ASL).
Raccomandazione: Verificate sempre che il numero che vi contatta sia quello ufficiale della vostra ASL di appartenenza e non richiamate numeri che non riconoscete o che vi chiedono di richiamare urgentemente per questioni sanitarie generiche.
La Direzione invita l’utenza a diffidare da tali pratiche e a segnalare eventuali tentativi.