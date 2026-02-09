Dati sul terzo trimestre 2025
Assoutenti, crescita Rc Auto prosegue, alcune città oltre 600 euro –
Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che segnano nel terzo trimestre del 2025 un costo medio di 437 euro, in salita del +5% su anno”.
Lo afferma Assoutenti secondo cui “in alcune città il costo medio della polizza torna a superare la soglia dei 600 euro: è il caso di Napoli, città che rimane saldamente in testa alla classifica del caro-Rc auto in Italia, con un costo medio di 617 euro, seguita da Prato con 606 euro – spiega Assoutenti basandosi su dati Ivass – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si rivela essere Potenza con una media di 317 euro a polizza, seguita da Oristano (327 euro) e Enna (332 euro circa)”.
Tra la provincia più cara e quella più economica la forbice raggiunge quindi quota 300 euro a polizza – rimarca Assoutenti.
I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a Enna, con un aumento su base annua del +11,6%, seguita da Latina (+8,2%) e Frosinone (+8%); gli incrementi più contenuti a Prato (+0,8%) e Isernia (+1,4%).
“I numeri dell’Ivass ci dicono che nonostante una inflazione ai livelli minimi e il calo costante dell’incidentalità sulle strade italiane, i prezzi delle polizze continuano a salire senza sosta – afferma il presidente Gabriele Melluso – Dati che dimostrano l’esigenza di un cambio di rotta, partendo dal rendere facoltativo l’indennizzo diretto, sistema che genera costi amministrativi maggiori rispetto alla procedura tradizionale, senza offrire vantaggi reali al cittadino, e avviando una radicale riforma dell’autorità della vigilanza con una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo”.