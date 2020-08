Condividi Pin 2 Condivisioni

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano

Anguillara, Califano (PD): Cardone uomo giusto per nuova fase amministrativa – Così in una nota il Consigliere regionale del Pd Lazio Michela Califano: “Apprendo con soddisfazione della candidatura di Michele Cardone a Sindaco di Anguillara per il centrosinistra. Una scelta coraggiosa, importante, controcorrente e per questo degna di nota. Un ragazzo per bene, di contenuti, espressione di quel mondo civico e associativo che è nostro dovere sostenere e far emergere. Un imprenditore capace. Una soluzione unitaria, rispetto alla frammentarietà del centrodestra. La migliore possibile per una città importante come Anguillara che ha bisogno di risollevarsi dopo l’ultima deludente parentesi amministrativa. A Michele il mio personalissimo in bocca al lupo e un grazie per aver dato la propria disponibilità e aver messo a disposizione la propria competenza per una nuova importante fase per Anguillara.”