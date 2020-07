Allumiere, prosegue la manifestazione “Benvenuta estate”

Condividi Pin 2 Condivisioni

Prosegue oggi ad Allumiere ”Benvenuta estate”, la manifestazione promossa dalla giunta Pasquini

Prosegue oggi ad Allumiere ”Benvenuta estate”, la manifestazione promossa dalla giunta Pasquini in collaborazione con il gruppo ”So de la Lumiera”, i produttori locali, l’Università Agraria, la Croce Rossa e la Prociv. La kermesse ha preso il via ieri in piazza Filippo Turati. Fra musica, animazione, vendita di prodotti locali è stata presentato l’App dell’amministrazione comunale (scaricabile gratuitamente su PC e cellulari) e sono stati proiettati il promo di Allumiere; a seguire c’è stata la proiezione delle foto scattate dalla Protezione Civile durante il lockdown e i video amatoriali fatti dal Dj Dudù e dal gruppo So de la Lumiera. Oggi la festa si svolgerà dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 e si snoderà su piazza Turati, via Roma, via Garibaldi e Piazza della Repubblica (che saranno isola pedonale) e si potranno degustare gli eccezionali prodotti tipici, ma anche per acquistare prodotti di artigianato e prodotti con materie prime del territorio. Non mancherà poi la musica e l’animazione del travolgente dj Dudu Monaldi.

Sarà un’occasione per degustare ed acquistare i prodotti tipici, per ristorarsi nei bar, nelle gelaterie e nei ristoranti del paese e per apprezzare l’aria fresca della collina. “Venite tutti ad Allumiere vi aspettiamo – invita il sindaco Antonio Pasquini – vi garantiamo che tutto sarà nella massima sicurezza e che verranno rispettate tutte le norme anti covid; a tal proposito è bene sottolineare che la Croce Rossa e la Protezione Civile si sono messi in campo e ci daranno una mano con l’ordine pubblico in materia di comportamenti anti covid. Venite tranquilli a respirare aria pulita e fresca e a vivere momenti di allegria rifocillando mente-corpo e stomaco”