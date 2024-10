Allumiere: frontale sulla Braccianese Claudia

Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia e il personale medico

Incidente tra due auto di media cilindrata, sulla via Braccianese Claudia in direzione di Allumiere. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che hanno visto lo scontro violento tra le due utilitarie, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e il personale medico.

Le persone coinvolte sono trasportate all’ospedale di Civitavecchia, fortunatamente non riportavano ferite rilevanti, i VVF hanno messo in sicurezza le autovetture e la strada.