A Fiumicino la 19esima edizione di “Incontri con l’arte”

Federica Poggio, assessore alla Cultura, Turismo, Sport, Giubileo, Lavoro e Formazione professionale Comune di Fiumicino comunica quanto segue.

Siamo stati davvero felici di ospitare a piazza Grassi, luogo che ha una forte vocazione storica e culturale per il nostro territorio, la 19esima edizione di “Incontri con l’arte”, un bellissimo evento organizzato dall’associazione “Arte e cultura – i pittori di piazza Frassi” insieme alla Pro Loco di Fiumicino, al quale abbiamo concesso con molto piacere il patrocinio.

Un’esposizione di dipinti di notevole fattura che ha rappresentato una bellissima cornice per i nostri cittadini e per tutti i turisti che come ogni weekend hanno scelto la nostra città come meta. Eventi come questo sono fondamentali per colorare luoghi già ricchissimi di bellezza come il nostro. Un ringraziamento va dunque a Giuseppe Mancuso, all’associazione Arte e Cultura, alla ProLoco e a tutti gli artisti che hanno partecipato regalandoci emozioni e anche spunti di riflessioni su ciò che accade nel Mondo.