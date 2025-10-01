𝗥𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗩𝗶𝗴𝗻𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶

Oggi ho firmato il decreto di nomina ufficiale che rende Romina Vignaroli la nuova Assessora alla Pubblica Istruzione, immediatamente operativa all’interno della Giunta comunale.

Romina Vignaroli, maestra con una lunga esperienza nella Scuola di Marina di Cerveteri, approda per la prima volta a un incarico amministrativo, mettendo a disposizione della comunità la sua professionalità e conoscenza diretta di alunni e famiglie.

Completiamo l’assetto della Giunta con una figura tecnica, di estremo spessore umano e professionale, con una lunga esperienza nella scuola. Sono certa che sarà un punto di riferimento importante per la Giunta, per gli uffici e per le famiglie, in questi giorni ho avuto modo di incontrare più volte Romina insieme alle altre forze politiche e sin da subito abbiamo trovato ottima sinergia di intenti. La attende un lavoro duro e importante: il mondo della scuola non va mai in vacanza. Inoltre, stiamo lavorando speditamente per l’apertura del secondo asilo nido comunale della storia di Cerveteri, il primo nella Frazione di Cerenova: la sua esperienza sarà fondamentale per offrire il miglior servizio possibile all’utenza.

Molti in città conoscono Romina per la sua attività di Maestra elementare a Marina di Cerveteri: la scuola non è solo il suo lavoro, ma una vera passione e missione che svolge ogni giorno con impegno, amore e dedizione. Da 27 anni affianca a questo impegno una particolare attenzione per il mondo della disabilità, essendo mamma di una figlia affetta da una malattia rara.

Sono certa porterà nella Giunta tutta la sua esperienza e conoscenza: come ogni giorno a scuola, le famiglie potranno sempre contare su di lei per ogni necessità.