Condividi Pin 10 Condivisioni

Così il leader di Fratelli d’Italia dal proprio profilo social: “Il Governo non dimentichi i terremotati”

Terremoto Centro Italia, Meloni: “Mai partita davvero la ricostruzione” –

Lo scrive su Facebook il Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Non stiamo a casa dal 24 agosto 2016”. Colpisce al cuore quest’immagine che arriva da Arquata del Tronto, uno dei Comuni più colpiti dal sisma nel Centro Italia, perché ci ricorda l’emergenza nell’emergenza che i terremotati stanno vivendo. Dopo 4 governi e 4 commissari, tanti italiani vivono ancora nelle casette, negli alberghi e nei container perché la ricostruzione pubblica e privata non è mai partita davvero. E ora l’incubo della paralisi totale e la paura di una crisi economica e sociale ancora più pesante. Un appello, l’ennesimo, al Governo: non dimenticate i terremotati. Noi non lo faremo”