400 articoli selezionati tra i produttori locali, fresco, secco e surgelato di alta qualità consegnati in 24 ore

Fai la spesa da casa con consegna a domicilio grazie a Spesaldo, già attivo su tutto il Litorale (Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Civitavecchia, Santa Marinella e zone limitrofe). La tua spesa ti sarà consegnata in 24 ore.

Fresco, secco, surgelato e ogni genere di prima necessità in più di 400 articoli immediatamente accessibili da tutti.

Spesa da casa con consegna a domicilio in tutto il litorale

Da oggi si può fare la spesa da casa con consegna a domicilio in modo facile: basta collegarsi al sito www.spesaldo.it oppure scaricare l’App sul proprio smartphone o tablet per avere accesso diretto alla vetrina on-line sempre aggiornata. Semplice ed intuitivo, anche per chi non ha molta dimestichezza con gli acquisti online.

Senza file fuori dal supermercato e senza rischi di diffusione del contagio. Il sistema studiato proprio per essere accessibile da chiunque ma è comunque possibile richiedere assistenza al numero 06/98184466.

Viste le nuove misure del Governo Italiano e le limitazioni alla circolazione per contrastare la pandemia del Virus COVID-19, anche sul territorio del Lazio è nata la possibilità di ordinare la spesa da casa e riceverla a domicilio.

Il servizio è già attivo su tutto il territorio laziale, con una vasta scelta di prodotti freschi a km 0 e surgelati di qualità, selezionati tra le aziende partner produttrici del territorio.

Sfoglia il catalogo sul sito web o su app e metti nel carrello tutti i prodotti che vuoi: con un minimo d’ordine di 59 euro di spesa i costi di spedizione sono inclusi nel prezzo finale. Per gli importi inferiori verrà addizionato un contributo pronta consegna di 10 euro.Il negozio online è aperto tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 22.15.

Oltre alle sezioni dei prodotti, Spesaldo propone anche dei cofanetti in offerta con tanti prodotti selezionati per ogni esigenza.

Spesaldo è il nuovo modo di fare la spesa online, con centinaia di prodotti a prezzi competitivi in pochi click: aggiungi al carrello, registrati al servizio, scegli l’indirizzo di consegna dei prodotti e il metodo di pagamento.



I pagamenti possono avvenire in contanti alla consegna con contrassegno, o direttamente online con bonifico, carte e sistema paypal.

Facilità di acquisto e alta qualità rendono il servizio una vera risposta alle limitazioni di questo periodo e una sicurezza in più per tutte quelle famiglie e persone sole che non dovranno necessariamente uscire di casa per acquistare i prodotti di uso quotidiano.